Õpetajad pöördusid kompromissiga uuesti Kaja Kallase ja Mart Võrklaeva poole

«Rahandusminister Mart Võrklaev on rõhutanud, et 2024. aasta eelarve on visioon, kuhu soovitakse Eestit juhtida. Õpetajaskond seda visiooni ei toeta, sest vaatamata olukorra adekvaatsele kirjeldamisele riigi eelarvestrateegias, ei paku peaministri ja rahandusministri juhtimisel koostatud 2024. aasta riigieelarve lahendust üha kuhjuvatele probleemidele haridusvaldkonnas,» on õpetajate ühenduste võrgustiku koordinaator Madis Somelar pettunud.

Tema hinnangul on riigi eelarvestrateegias 2024–2027 on selgelt esile toodud, et õpetajaskonna järelkasvu probleem muutub iga aastaga üha teravamaks. «Strateegia koostajad tõdevad, et õpetajate keskmine vanus tõuseb ja kvalifikatsioonile vastavaid õpetajaid lisandub koolidesse ja lasteaedadesse järjest vähem. Strateegias tuuakse esile, et aine- ja klassiõpetajate vastuvõtt ei ole vastupidiselt ootustele suurenenud ning lõpetamiseni jõuab vaid 62% õpetajakoolitusse sisseastunutest,» märkis Somelar.