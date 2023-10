Koroonapandeemiast tulenevad piirangud ja distantsõpe on perede toimetuleku keerulisemaks muutnud. Korraga on kodus kogu pere ning lapsed peavad saama õpitud ja ka vanemad töö tehtud. Pildil perekond Pihlaja lapsed distantsõppel.

Septembri lõpus külastas Eestit USA 30-liikmeline delegatsioon, kuhu kuulusid Põhja-Carolina Tulevaste juhtide programmi liikmed. Tutvuti Eesti haridussüsteemi ja -poliitikaga. Delegatsiooni liikme, New Mexico 31. kuberneri Susana Martinezi sõnul sooviti eeskätt õppida, kuidas tehnoloogia on saanud nii suureks osaks noorte hariduses ning Eesti on selles osas Ühendriikidest pea jagu üle.