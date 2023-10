Ekspert Eetris ⟩ Oliver Laas: «Inimese ja tehnoloogia suhe ehk kas virtuaalsed sõbrad on ikka päris?»​​

Oliver Laas kaitses hiljuti doktoritöö «Nominalistliku virtuaalsuse teooria poole». Selle keskmes on küsimus virtuaalsuse mõistest, sellest, kas virtuaalsed sõbrad on ikka päris sõbrad. Tehnoloogia mõju uurimine filosoofilisest, st väärtusi ja hoiakuid ja eetilisi tõekspidamisi mõjutavast aspektist on olnud Oliver Laasi huvi juba pikka aega. Laasi seisukoht on, et ülikoolina me ei tohiks võtta eeskuju erasektori tehnikahiidudest, kelle jaoks eetilised küsimused ei pruugi olla esmatähtsad. «Ülikool võib siin olla alalhoidlikum ja lähtuda väärtuse ja vooruste esiletõstmisest ja toetamisest. Olgugi, et me reeglina igapäevaelus väga suures mahus peast ei arvuta, õpime me seda siiski. Sama on ka anlüütiliste ja arutlevate tekstide kirjutamisega. Tehisintellekt saab meid nende loomises aidata, aga selleks, et oskaksime loodut kriitiliselt hinnata ja analüüsida, peame ju ise kõigepealt selle oskuse omandama.»

Samuti selgitab Laas, et praegu me veel ei tea, kui murranguline saab olema tehisintellekti kasutuselevõtt ja selle mõju. «Muutus võib olla palju vaiksem, aga laiaulatuslikum. Tehisintellekt võib meie elus olla umbes samasugusel loomulikult positsioonil nagu elekter või internet.» Samal ajal ei tähenda see tema sõnul, et kõik tehisintellekti abil tehtu on mõistlik või koguni murranguline. «Ka interneti kasutatakse väga erinevatel eesmärkidel. Suur osa meie tegevusest ei ole seal sugugi mõistlik. Sama on tehisintellekti kasutusega: siin on palju meelelahutuslikku. Sealjuures ei tohiks me ära unustada keelemudelite treenimiseks ja käigus hoidmiseks kuluvad energiat. Kas see kaalub üles uute teadmiste ja meelelahutuse huvid?»

Saatesari «Ekspert eetris» vahendab põnevaid, silmaringi avardavaid ja harivaid teemasid, olgu need tervise, poliitika, hariduse, kunsti või juriidika vallast. Saates arutatakse koos oma valdkonna ekspertidega aktuaalseid küsimusi, mis puudutavad kõiki. Teadlaste roll on ühiskonnas tähtsam kui kunagi varem. Iga päev paisatakse õhku rohkem küsimusi kui vastuseid. Selguseks, uuteks lahendusteks ja tarkadeks otsusteks, olgu riigi või inimese tasandil, on vaja tõenduspõhisust.

«Ekspert eetris» sai alguse 2020. aasta kevadel ning pälvis oma teemapüstitustega 2020. aasta teaduse populariseerija tunnustuse.