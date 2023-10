Õigusemõistmise nädal viib kohtunikud koolidesse

Õigusemõistmise nädal on Eesti kohtute iga-aastane ettevõtmine, mille eesmärk on tutvustada avalikkusele kohtute tööd ja õigusemõistmist inimestele lähemale tuua. Selle aasta keskseks teemaks on kohtunike suunised noortele, kuidas vältida kohtupinki sattumist ja vaidlusi vähendada. Samas rõhutatakse, et on oluline oma õigusi kaitsta ja vajadusel saab kohus õigusrahu tagada.

Õigusemõistmise nädala raames kutsub legendaarne räppar Genka üles oma peaga mõtlema – tema sõnul on elu kui malemäng, kus iga käik viib järgmise olukorrani. Seetõttu on äärmiselt oluline enne mõelda, kui sõprade, klassikaaslaste või trennituttavate mõtetega kaasa minna. Vahel võib ka pealtnäha süütu abipakkumine või tobe nali viia kohtupinki. Genka kõrval ütlevad sõna sekka ka kohtunik Mairi Heinsalu ja prokurör Ingmar Laas.

Projekti «23. aastal 23 kohtunikku kooli» egiidi all külastavad kohtunikud koole Narvast pealinnani ning Valgast Pärnuni. Juttu tuleb nii tööst ja selle proovikividest kui ka sellest, mis on peamised põhjused, miks noored kohtu ette satuvad ning mida peaks teadma koolilõpetaja, et kohtuvaidlusi vältida näiteks lepingute sõlmimisel, korterit ostes, abielludes või internetis ringi liikudes.

Riigikohtu esimees Villu Kõve peab väga oluliseks, et kohtunikud käiksid koolides ja kohtuksid ka tudengitega. «Kohtunikena on meie ülesanne mitte ainult kohtuasjade lahendamine, vaid uue põlvkonna kasvatamine, et ka tulevikus jätkuks õiglane õigusemõistmine ja jaguks inimesi, kes valivad karjääri õigussüsteemis,» ütles Kõve. «Kohtunike ja noorte kohtumised on kui sild oleviku ja tuleviku vahel, mis aitab kindlustada jätkusuutlikku õigusemõistmist,» lisas ta.