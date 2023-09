Eesti Loodusmuuseum kutsub Meelerahu rajale hinge kosutama

Rammo rääkis, et Tallinna viies erinevas linnaosas on valitud kolm punkti, mis on omavahel jalgsi läbi jalutatavad. «Soovime näidata, et linn ja loodus pole vastandid ja nad on omavahel läbi põimunud. Igas linnajaos leiab suurema või väiksema lapikese linnaloodust, olgu see kortermaja tagune park Lasnamäel, Rahumäe kalmistu, Vanalinna müürid või Raekoja plats,» lisas ta.