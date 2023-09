200 õpetajat üle Eesti hakkas rahatarkust omandama

Hiljutine finantskirjaoskuse uuring näitab, et eestlaste rahatarkus on jõudnud rohkem käitumisse, inimesed omavad sääste ja investeerivad erinevatesse varaklassidesse.

«Finantsteadmiste edasi andmine kooliprogrammis on vajalik ja tänuväärne töö. On suurepärane, et õpetajad tahavad ise rahatargemaks saada ning nügida selles suunas ka oma õpilasi, luues tulevikuks olulise teadmiste baasi,» märkis rahandusminister Mart Võrklaev. «Mida rahatargemad on riigi kodanikud, seda kindlam on meie inimeste ja riigi tulevik.»