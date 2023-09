TEADUSSEMINAR ⟩ Hargmaine populism ehk piiriülese rahva loomise kunst

Sügissemestri esimene ÜTI teadusseminar käsitleb populismi ja hargmaisust. Populismi on defineeritud mitmeti, kuid alati on selle keskmes rohkem või vähem vooruslik rahvas (populus), keda pahelised eliidid alla suruvad, ja kelle nimel populistid kõnelevad. Kuid kes selle «rahva» hulka kuuluvad?

Sisepoliitikast rääkides oleme harjunud vaikimisi eeldama, et riigipiiri taha jääjad ning välismaalased eriti asjasse ei puutu. Ent ometi on lausa 130 maailma riiki andnud õiguse valimistel osaleda ka oma võõrsil elavatele kaasmaalastele, ning paljudes riikides saavad teatud määral valimistel kaasa rääkida ka mittekodanikud.

Käesolevas seminaris ongi vaagimisel küsimus, kuivõrd suudab populism kõnetada hargmaiseid rändajaid ehk inimesi, kes elavad väljaspool oma päritoluriiki, kuid on säilitanud sidemed sellega. On hargmaisuse näol tegemist pigem kosmopoliitse nähtusega, mis populismi sageli kolkliku olemusega kokku kõlada ei taha? Mil määral suudab hargmaiseid rändajaid kõnetada parem- ja mil määral vasakpopulism? Millal ja kuidas populistid piiriülest rahvast konstrueerivad ning millised on selle järelmid?