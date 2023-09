Edulugu: Jõhvi IT-kool on saatnud tööpõllule kümneid uusi spetsialiste

Möödunud nädala lõpus tähistas programmerimiskool kood/Jõhvi oma esimeste õppijate ametlikku lõpetamist. Kooliprogrammi on praeguseks täismahus läbinud 45 õppijat, kellest 39 kuuluvad kooli esimesse lendu ja kuus lõpetajat teise lendu, kusjuures viimased lõpetajad on programmi edukalt läbinud vähem kui ühe aastaga. Tööturule on sisenenud juba pea pooled esimeses lennus alustanud õppijatest.

Edu tagavad praktilised oskused

Esimese lennuna 2021. aastal õpet alustanutest on lisaks 39 lõpetajale veel 83 õppijat oma õpinguid pikendanud ja plaanivad iseõppelise programmi lähikuudel lõpule viia. «Olulisemgi sellest, mitu inimest on ametlikult programmi lõpetanud, on meie jaoks nende panus IT-valdkonda ja hakkamasaamine töömaailmas,» avas kood/Jõhvi talendijuht Liis Leidsaar. «Hetkeseisuga on meie praeguseid ja endiseid õpilasi tööturule sisenenud 50 ringis ja see on meie jaoks tõeline edumõõdik.»

Enamik kooli kõrvalt IT-tööle läinutest on asunud tööle tarkvaraarendajate ja -inseneridena, kuid leidub ka projektijuhte, testimise ja tehnilise toe spetsialiste ning ettevõtjaid. «Koolist on juba välja kasvanud ka paar iduettevõttet, näiteks tehisintellekti arendav MindSee on praegu Ajujahi TOP 20 hulgas ja värbab aktiivselt teisi õpilasi enda juurde arendajateks tööle,» lisab Leidsaar.

Tema sõnul eristab kooli lõpetajaid tööturule sisenejate seas praktiliste projektide kogemus, oskus töötada tiimis ning enesedistsipliin. «Rõõm on näha, et ettevõtted hindavad neid omadusi ja nüüdseks on paljud kood/Jõhvi õppijad väärtuslik talent tehnoloogiavaldkonnas.»

Tööandjad kiidavad