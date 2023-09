Minister: eestikeelsele haridusele üleminek maksab üle 100 miljoni

Minister nentis riigieelarve võimalike kärpekohtade kontekstis, et ka haridusvaldkonna kulud vajavad ülevaatamist. «On üsna vale see, et nii suure investeeringu puhul nagu me eelarves haridusse Eestis teeme, ei suuda me jätkuvalt siiski õpetajatele üle keskmise head palka maksta. Ka hariduse valdkonna eelarverevisjoni me järgmisel aastal läbi viime. See ei ole riigi nulleelarve revisjoni osa, aga meil on vaja ka hariduse valdkonnas kulud üle vaadata,» rääkis Kallas.