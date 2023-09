JÄRELVAADATAV ⟩ Andmed – kuidas nende abil kohalikku elu valitseda või hoopis korraldada

Eesti VIII omavalitsuspäev toimub 21.–22. septembril Harjumaal Rae vallas Kindluse koolis. Selle aasta teema on «Andmepõhine juhtimine – kood eduka omavalitsuseni».

Omavalitsuspäev on arutelu, kus kahe päeva vältel esinevad riigi ja omavalitsuste juhid ja spetsialistid, aga ka omavalitsusliitude, ülikoolide ja ettevõtete esindajad. Postimees kannab üle kummalgi päeval Kindluse koolis toimuvad ettekanded ja esimese päeva töötubadest esimese, mis toimub Kindluse kooli saalis. Reedel on kavas pärast hommikusi ettekandeid ka Urmas Vaino juhitud riigikokku valitud erakondade esindajate (nimed veel teadmata) debatt.

Eesti VIII omavalitsuspäeva korraldajateks on Rae vald, MTÜ Polis, Tallinna Ülikool, riigikogu kohaliku omavalitsuse ja regionaalpoliitika toetusrühm, Eesti Linnade ja Valdade Liit.

Omavalitsuspäevi on sedapuhku Tallinna Ülikooli õppeprorektor Katrin Niglase sõnul ette valmistatud terve eelnenud aasta vältel, sest käsitletavad teemad on sedavõrd ulatuslikud.