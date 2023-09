4-meetrine ronimistorn ja kõrgepingeala – Positron tutvustab noortele elektrivaldkonda

«Elekter on kõikjal meie ümber, nii täna kui ka homme on vaja inimesi, kes hoolitseksid selle eest, et meie kodudes oleks valge ja soe, kodu- ja nutiseadmed toimiksid ning tehased töötaksid,» ütles Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu tegevjuht Kaarel Jänes. Ta lisas, et elektrivaldkonnas on seoses rohepöördega toimumas kiired ja suured arengud, tegevust jagub, kuid väljakutseks on töökäte, ja just noorte tegijate puudus.