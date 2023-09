TalTechi aasta vilistlane on Testlio asutaja Kristel Kruustük

Kristeli sõnul on elus on peamine järjepidevus, pealehakkamine ja võime näha suurt pilti väikeste sammude kaudu: «Tõelised saavutused ei tule kiiresti ega lihtsalt, need on ehitatud kannatlikkusele ja püsivusele. Iga väike samm viib teid lähemale teie eesmärgile. Seega, tulevastele tudengitele ütleksin: hoidke oma visiooni, olge järjepidevad ja ärge kartke väikseid samme – need kokku loovad teie suure teekonna.»

Mida arvavad endised õppejõud?

Kristel Kruustüki matemaatikaõppejõud Kristiina Hakk IT Kolledžist meenutab: «Kristel alustas õpinguid IT Kolledžis ajal, mil IT-inimese kuvandiks oli pigem «patsiga poiss» ning tüdrukuid sattus IT-erialadele õppima harva. Noormeeste ja neidude osakaal esmakursuslaste hulgas oli sel ajal umbes 1:10. Kristel on hea näide tõestamaks, et naised saavad tehnoloogia valdkonnas sama hästi või veel pareminigi hakkama kui mehed ning kui on soov ja tahtmine, siis pole ükski väljakutse ülejõukäiv.»

«Matemaatikaõppejõuna kuulsin alles hiljem, et gümnaasiumis ei kuulunud matemaatika just Kristeli lemmikute hulka,» meenutab ta, «ülikoolis see küll kuidagi silma ei torganud. Pigem oli Kristel, leides oma õpistrateegia, särtsakuse, nutikuse ja püüdlikkusega eeskujuks teistele tudengitele ning aitas ka kaaslastel matemaatikaga järje peale saada. On heameel näha, et seda särtskust ja entusiasmi kaaslasi inspireerida on Kristelil jätkunud tänaseni.»