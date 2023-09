Noored Kooli otsib taas igas vanuses tulevasi hariduse eestvedajaid

Ootamas on täiskoormusega töökoht

Kandideerima on oodatud igas vanuses kõrgharitud inimesed, kes soovivad kahe aasta jooksul koos kogukonnaga töötada selle nimel, et iga õpilane saaks koolist lisaks aineteadmistele kaasa ka õpi- ja sotsiaalsed oskused. Programmi jooksul läbivad Noored Kooli osalejad ainulaadseid õpetamise ja juhtimise koolitusi, mis aitab neil kujuneda haridusvaldkonna eestvedajateks. Samal ajal töötatakse täiskoormusega üldhariduskoolis, õpetades peamiselt 4.–9. klassi õpilasi.

Noored Kooli värbamisjuhi Eveliina Otsa sõnul on programmi oodatud erinevatest valdkondadest inimesed, kes usuvad muutuste võimalikusesse.

Ta lisas, et programmi värvatakse oma ala spetsialiste, juhte ja ülikoolilõpetajaid, kes on valmis võtma vastutust enda kooli arengus.

Sel sügisel alustanud 17. lennu osaleja Marek Atonen töötas eelnevalt juhtival positsioonil Riigi Tugiteenuste Keskuses ning asus õpetama matemaatikat Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis. Noored Kooli on tal aastaid meeles olnud ning ta usub, et see kogemus toetab tema edasist isiklikku ja tööalast arengut mistahes suunal.