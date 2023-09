Õpetajad tuletavad valitsusele meelde hariduse vallas antud lubadusi

Õpetajate ühenduste võrgustiku koordinaatori Madis Somelari sõnul paluvad õpetajate kinni pidada lubadusest tõsta nelja aastaga õpetajate palk 120 protsendile keskmisest palgast. «Kuna paljud õpetajad mõistavad, et riigi rahaline olukord on keeruline, pakkusime lahenduseks, et 2024. aastal suureneb õpetajate alampalk reaalpalgana vähemalt mõne protsendi ulatuses,» märkis Somelar.

Tema sõnul on Eesti õpetajate nominaalpalk küll hiljuti tõusnud, kuid ülikõrge inflatsiooni tõttu on õpetajate töötasu tegelikkuses vähenenud. «Samas palusime, et paralleelselt esitatakse nägemus, kuidas 2027. aastaks tõuseb õpetajate töötasu ilma ületunnitööta 120 protsendini keskmisest palgast. Koalitsioonilepingus on lubatud luua haridustöötajate karjäärimudelid koos asjakohase koormusarvestuse ja palgamudeliga. Palusime, et nimetatud mudelid töötataks välja hiljemalt 2024. aasta varakevadeks. Nimetatud tegevuste eesmärk on vältida pädevate õpetajate lahkumist õpetajatöölt, toetada eestikeelsele õppele üleminekut ning hoida ära õpetajate järelkasvu põua süvenemist,» ütles Somelar.

Eesti Matemaatika Seltsi Koolimatemaatika Ühenduse esindaja Raili Vilt lisas, et õpetajad paluvad austada ülikoolidega sõlmitud kokkulepet, et riik suurendab kõrghariduse tegevustoetust järgneval kolmel aastal 15 protsenti, ning austada ka lubadust, et riik investeerib avalikke vahendeid teadus- ja arendustegevusse ühe protsendi SKP-st.