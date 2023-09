Tallinnas saab novembri lõpuni küsida koolitoetust

Tallinna abilinnapea Andrei Kante selgitas, et kuna kooliaasta algus toob kaasa olulise koormuse pere eelarvele, soovib linn anda oma panuse laste toetamisse. «Kuni 19-aastastele õppuritele makstakse õppeaasta alguse toetust. Esimesse klassi astuja saab ranitsatoetust 320 eurot ning 2.-12. klassi ja kutsekooli õpilastele on toetus 75 eurot. Loodan, et see on peredele abiks, eriti kui koolis käib mitu last,» ütles abilinnapea.