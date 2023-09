AHHAA teaduskeskus koolitab tehnoloogiaõpetajaid roboteid ehitama

Õpetajad proovitakse viia kurssi kõigega, mida on tarvis ühe kaugjuhitava lahinguroboti komplekteerimiseks. Sealjuures on igale õpetajatele ette nähtud stardikomplekt, mille abil alustada esimese roboti ehitamist.

Kuna kõik koolitus- ja materjalikulud on õpetajatele tasuta, oli kandideerijaid rohkem kui kohti. Osalejad valiti välja võimalikult erinevatest Eesti kohtadest, et robootikapisik võimalikult laialdase leviku saavutaks.

Robolahingu tehnikajuht ja AHHAA teaduskeskuse ekspositsioonijuht Mihkel Sild ütles, et kogu projekti eesmärk on just teema vastu võimalikult suure huvi tekitamine.

«Meie soov on näidata õpetajatele ja eriti õpilastele, kellel on pisemgi huvi inseneeria vastu, et igasuguse roboti ehitamine ei pea liialt keeruline olema. Koolituseks kokku pandud komplektid lihtsustavad õpetaja ja õpilaste esimest sammu väga märgatavalt ja tegelikult omandatavad teadmised on hiljem rakendatavad väga erinevates valdkondades,» rääkis Sild.