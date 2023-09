Maailmakoristuspäeval osaleb Eestis vähemalt 465 kooli ja lasteaeda

Eesti koristuspäeva eestvedaja ja Puhta Ilma koja tegevjuhi Elike Savioru sõnul on korraldajad südamest tänulikud õpetajatele ja kõigile noortega tegelevatele inimestele, kes aastast aastasse lapsed ja noored koristuspäevale kaasavad.

«On rõõm näha, et haridusasutused on mõistnud, milliseid võimalusi pakub Maailmakoristuspäev millegi ise ära tegemiseks koostöös ning ühtlasi ka keskkonnaprobleemide sügavamaks analüüsimiseks,» sõnas Saviorg. «Lapsed ja noored on olnud igal aastal harukordselt tublid, nii ka tänavu! Lisaks varasemale on koristajate seltskonnaga liitunud ka mitmed noortekeskused.»

Fookuses on meri ja kalmistud

Iga-aastase väikeprügi ehk suitsukonide ja pisiplasti kõrval on Eesti koristuse tähelepanu keskpunktis sel aastal Läänemeri ning kalmistud. Kui möödunud aastal toimus mõni üksik avalik koristus, siis tänavu on avalikke koristusi üle Eesti 55, kuhu on oodatud kõik huvilised. Avalikud koristused toimuvad näiteks suurematel kalmistutel Tallinnas, Tartus ja Pärnus, aga ka Põhja-Tallinnas Stroomi rannas, Linnahalli juures ning paljudes teistes paikades üle Eesti.

«Maailmakoristus on tänavu kalmistutel esimest korda ja meil on siiralt hea meel, et suisa 17 kalmistut üle Eesti on meie algatusega kaasa tulnud! Siiani on olnud kalmistud üksi oma ühekordse plastprügi murega, nii et meil on ütlemata hea meel, et saame oma õla alla panna ja kalmistutele appi tulla,» tõdes Maailmakoristus Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuht Eger Karuse.

Suur toetus kogukondadelt