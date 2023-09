Tulevased insenerid ehitavad Toila laululaval Goldbergi masinaid

Kohal on esindatud Ida-Virumaa 17 haridusasutuse õpilased alates lasteaiast kuni kõrgkoolini. Osalevad kolme-nelja-liikmelised õpilaste meeskonnad, kelle ülesanne on ehitada etteantud vahenditega piiratud aja jooksul valmis toimiv Goldbergi masin. Ehitusaeg varieerub vastavalt vanusegruppidele: lasteaia koolieelikud ja algklassid saavad ehituseks 1,5 tundi ning põhikooli, gümnaasiumi ja kõrgkooli õppurid kuni kolm tundi.

Sündmuse peamine eesmärk on kujundada lastes ja noortes positiivne suhtumine loodusteadustesse ning valmistada neid ette paremini füüsikas ja muudes loodus- ning täppisteadustes. Lisaks soodustab see erinevate haridustaseme õpetajate koostööd antud valdkonnas.

Sündmusel pööratakse erilist tähelepanu taaskasutusele, kus lapsed ehitavad materjalidest, mille on suve jooksul kogunud loodusainete õpetajad. Näiteks lähevad käiku piimapakid, paberkäterätirullid, toidukarbid ja puutükid.

Ida-Viru loodusteaduste ainesektsiooni eestvedaja Riina Vaht selgitas, et Goldbergi masina ehitamine on tegelikult mäng, mis on täis füüsikaseadusi. «Meeskonnas ühiselt ehitamine soodustab õpilaste omavahelist koostööd, toetab loovuse arengut ning innustab füüsika maailma süvenema,» kommenteeris Vaht.