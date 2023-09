Ida-Virumaa alg- ja põhikoolide õppeprogrammi jõuab pärimusmuusika

Ida-Virumaa alg- ja põhikoolide õppeprogrammi piirkondliku pärimusmuusikaga rikastamiseks on Eesti Pärimusmuusika Keskuses valminud koolikontserdi kava, kus muusikud Lauri Õunapuu ja Cätlin Mägi tutvustavad eesti rahvapille samast paikkonnast pärit taaselustatud muusikaga, mis on kokku kogutud raamatutest või arhiivi varasalvedest. Kõik kontserdid on kultuuriministeeriumi, Eesti Kultuurkapitali ja Eesti Rahvakultuuri Keskuse toel koolidele tasuta.