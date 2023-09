Üha rohkem võõrsil olevaid lapsi kasutavad õppeks e-kursuseid

Haridus- ja teadusministeeriumi keelepoliitika osakonna juhataja Andero Adamson ütles, et Üleilmakool on lastele ja noortele välismaal elades eesti keele õppimiseks ja eesti keele säilitamiseks esmane koht, kus õppida eesti keelt, kirjandust ja teisi õppeaineid eesti keeles.

«Õpetajate tehtud töö tagab lastele hea eesti keele oskuse, mis on väga oluline eesti identiteedi kujunemisel ning sillaks Eestiga suhete hoidmisel. Igal aastal pöördub kümneid noori Eestisse tagasi, kes soovivad oma õpinguid Eestis jätkata. Üleilmakoolis omandatud eesti keele oskus ning teadmised on neile suureks toeks,» märkis Adamson.

Üleilmakooli juht Helja Kirber märkis, et mõnekümne lapsega alustanud kool on aastate jooksul märkimisväärselt kasvatanud õppijate arvu. «Oleme saanud peredelt tagasisidet, et Üleilmakoolis eesti keele ja eesti keeles õppimine aitab keelt säilitada ja arendada, toob esile teemasid, mida igapäevases suhtlemises pole ning arendada kirjutamisoskust,» sõnas Kirber. «Individuaalseid ja väikese rühma veebitunde peetakse kasulikuks ja vajalikuks, sest keeleõppija saab ise rääkida ja tekib elav suhtlemine, mis kuulub keeleõppimise juurde.»