KONKURSS ⟩ Kellest saab aasta gümnaasiumiõpetaja?

Merit Eier, Vändra Gümnaasium

Merit on andnud suure panuse kooli kaasaegse õpikeskkonna kujundamisse. Tema abiga sai kool kaasaegse loodusainete labori ja virtuaalreaalsuse seadmed, mille tulemusena pakutakse õppimisvõimalusi ka piirkonna teistele koolidele. Uuenduste katsetamine ja sellega noorte, aga ka teiste õpetajate innustamine on loomulik osa Meriti igapäevatööst.

Merit on täielikult hariduse usku. Ta on eeskujuks nii õpilastele kui ka kolleegidele, sest kannab kooli väärtusi ja annab neid edasi just läbi oma väärtuspõhise tegutsemise. Merit on kooli KiVa tiimi liige ja tema soov on toetada koolipere väärtushoiakuid üksteist väärtustavalt ja toetavalt. Seetõttu on Merit ka armastatud klassijuhataja, kes hoolib siiralt oma õpilastest.