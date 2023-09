KiVa kiusuennetusprogrammiga liitus kümme uut kooli

Tallinna 32. keskkooli sotsiaalpedagoog Merilin Ojala lisas, et klassi- ja koolikaaslased ning koolis valitsevad sotsiaalsed suhted on oluline osa sellest, milline on lapse õpimotivatsioon ja kuivõrd hästi laps end koolis tunneb. «Kahjuks peame tõdema, et ka meie koolis on kiusamisjuhtumeid ette tulnud. Kiusamine võib kaasa tuua pöördumatuid negatiivseid tagajärgi,» lisas Ojala.