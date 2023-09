Praamisõidu kaugusel koolipingis: «Noh, tundi pole veel hiljaks jäänud.»

«Täpselt kaheksa Virtsu last on halanud meie koolis käima. Ootasime, et kohalik vallavolikogu teeks Virtsu kooli suhtes otsuse varem, aga see otsus selgus 31. augustil ja 1. septembril olid kõik Virtsu lapsed ilusti kohal.» Direktori sõnul on seni kõik väga hästi kulgenud, kuigi tegemist on üsna uue kogemusega. «Õppealajuhataja räägib, et 20 aastat tagasi vist olla ka selliseid juhtumeid olnud, kus lapsed hommikuti praamiga Muhumaale õppima sõitsid. Mina olen siin koolis olnud 12 aastat ja selle aja jooksul pole sellist kogemust veel olnud,» meenutab Anton. Ta tunneb aga muret, kuidas usinad õppurid oma kooliteed siis läbivad, kui ilusad ilmad asenduvad sombusemate sügishommikutega. «On veel sügis ja talv ja varakevad – kõik ei ole alati nii ilus. Kui mõtlema hakata, siis ilma naljata, laps peab väga vara üles tõusma ja see kolmas kooliaste ehk 7.–9. klass pääseb väga hilja koju. Ma kujutan ette, et nad tõusevad kell 6 üles ja enne kella 18 nad koju ei saa, siis see on ka täiskasvanule natuke palju. Aga tuleb ära harjuda, midagi ei ole teha,» tunnistab Anton. Lapsevanematega on aga murekohad varasemalt läbi arutatud ja koolipapa usub, et üksteist toetades saavad kõik hakkama. «See raskus selgub alles sügisel – november, detsember – siis, kui läheb väljas kehvemaks. Me saame hakkama, aga olen mõelnud, et seal kohalikus omavalitsuses oleks pidanud läbirääkimiste teel midagi tegema, sest minu arvates ei ole päris okei, et lapsed käivad iga päev üle mere koolis. Mingi aeg see võib ilus olla, aga see on lapsele siiski suhteliselt koormav.»