Kõlvart eestikeelsest haridusest: loosungitega olukorda ei paranda

Kõlvart märkis, et haridus on Tallinnas prioriteetne valdkond ning üks prioriteet on ka eestikeelse hariduse pakkumine kõigile õpilastele.

«Aga me saame aru, et piisavalt ressursse selleks ei ole. See ei ole uus jutt, aga õpetajaid pole aastate jooksul juurde tulnud, vaatamata sellele, et nii abilinnapea, linnavalitsus kui ka linna haridusamet on käivitanud erinevaid projekte, et olukorda parandada. Sealjuures kasutades ka Tallinna eelarve vahendeid,» ütles Kõlvart.