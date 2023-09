KONKURSS ⟩ Kellest saab aasta põhikooli aineõpetaja?

Jaak-Albert panustab igapäevaselt sellesse, et klassiruum oleks õpilaste jaoks turvaline ja hooliv. Ta ei pisenda õpilaste omavahelisi ebakõlasid või vanemate probleeme. Ta leiab suurepärase klapi erivajadustega õpilastega ning on olnud individuaalõpetaja Aspergeri sündroomiga neiule, kelle vastumeelsuse matemaatika vastu suutis ta osavõtliku lähenemisega võita.

Jaak-Albert veab Rohelise Kooli programmi ning on sinna kaasanud ka õpilastest, õpetajatest ning lapsevanematest mõttekaaslased. Ta on julgustanud kogu kooliperet liikuma rohkem jalgrattaga ja vältima autosõitu. Ta usub taaskasutusse ning on tehnoloogiatunni raames pidanud lastega paranduskohvikut, kus õpilastel oli võimalus kodus katki läinud malenupud, jalgrattad ja akutrellid taas korda teha.

Tema tund on tõeline meetodite pillerkaar. Ta on kasutanud VR-prille keemiakatsete tegemiseks, lasknud õpilastel ise füüsikalisi katseid disainida, et mõnd nähtust selgitada, loonud herbaariume ja teinud eksperimente. Ta on sügavalt teaduse usku ja innustab õpilasi alati küsima, miks midagi vajalik teha on.