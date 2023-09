Kolm aastat on selts korraldanud eesti keele mainekujundajate tunnustuskonkursi, et märgata tublisid ja teotahtelisi Ida-Virumaa õpetajaid, kes õpetavad muu õppekeelega õpilasi eesti keeles, väärtustavad eesti keeles antavat haridust ja on eeskujuks õpilaste väärtushoiakute ning õpioskuste kujunemisel.