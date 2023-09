Valmisid LÕK-taseme riikliku õppekava uued digiõpikud põhikoolile

«See on olnud mahukas töö, kuhu on suure panuse andnud kogenud eripedagoogid ja aineõpetajad aga ka kunstnikud, animaatorid, helindajad, digitoimetajad ja kujundajad ja paljud teised,» sõnas üldhariduse valdkonna peaekspert Kristiina Paist.

Alates septembrist on kasutajatele kätte saadavad kõige viimasena valmis saanud digiõpikud, mis on mõeldud 1. ja 2. klassile loodusõpetuses, 3. ja 9. klassile matemaatikas ning 7. klassile inimeseõpetuses.

Varem on valminud 1., 2., 3., 4., 5., 8. ja 9. klassi inimeseõpetuse, 5., 8. ja 9. klassi loodusõpetuse ning 2. ja 4. klassi matemaatika digiõpikud. Mitmed digiõpikud on mitmeosalised. Kõikide digiõpikute juurde on loodud õpetaja metoodiline juhendmaterjal.

LÕK digiõpikud leiab e-koolikotist ning need on loodud Opiqu platvormile. Digiõpikutele erinevates rollides juurde pääsemiseks on koolil vajalik luua konto Opiqu keskkonnas. Nii saab kasutada kõiki platvormi funktsionaalsusi, sealhulgas ülesannete kogumikke. Probleemide korral võib julgesti Opiqu kasutajatoega ühendust võtta. LÕK digiõpikud on kõigile tasuta ja kätte saadavad siin.