KONKURSS ⟩ Kellest saab aasta klassijuhataja?

Ta on väikeklassi juhataja, kus õpivad Aspergeri sündroomi ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega, kuid andekad 7 õpilast. Paljudele võib see tunduda ületamatu väljakutsena, kuid mitte õpetaja Madlile. Ta on algusest peale olnud oma töös väga süsteemne ja nõudlik. Selle tulemusena on klassis saavutatud kokkuhoidev ja mõnus õhkkond. Isegi vahetundides mängitakse ühiselt malet jm lauamänge.

Õpetaja Madli on suunanud oma õpilasi vastavalt nende eeldustele sobivasse huviringi, nt malemängu või robootikasse. Tema soov on, et kõik õpilased leiaksid omale kooli ka edasiõppimiseks. Selleks on ta endale selgeks teinud koolide sisseastumistingimused, veenab õpilasi pingutama oma tuleviku nimel ja peab sidet lapsevanematega.

Oma avara silmaringi ning innustava eestvedamisega on ta tekitanud lastes huvi eesti keele ja kultuuriloo vastu.

Ühest küljest on õpetaja Madli range ja nõudlik ning tahab, et kokkulepetest kinni peetakse. Teisest küljest on ta aga hooliv ja empaatiline ning arvestab õpilaste omapärasid.

Õpetaja Madli hoolivust näitab seegi, et ta teeb igal aastal jõuludeks ja sünnipäevadeks kõikidele lastele kingitused. Ükskord olid need tema enda kootud sokid ja kindad.

Reet Varik, Tallinna Reaalkool

Reet Varik Foto: HTM

Reet on särav, tark, aktiivne ning positiivne inimene, kes arendab oma õpilasi nii akadeemiliselt kui ka personaalselt.