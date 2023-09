KONKURSS ⟩ Kellest saab aasta klassiõpetaja?

Ta peab sageli klassi õpilastega vestlusi, kus igaüks saab rääkida, kuidas ta õpib näiteks korrutustabelit, inglise keele sõnu, jutustamist, luuletusi, laulusõnu jne. Õpetaja selgitab tunnis, miks on vajalik harjutada ja kuidas seda teha.

Karmenil on suurepärane oskus märgata õpilasi ja nende vajadusi. Tema klassis on olnud haridusliku erivajadusega õpilasi, kes on hoitud ja väärtustatud, sest ta tunnustab ka väikeste edusammude eest.

Karmeni suurepärase õpetajatöö tunnistuseks on lapsevanemate erakordne toetus talle ning nende soov, et Karmen oleks just nende laste õpetaja. Karmen on ka noorte õpetajate mentor, alati toetav ning sõbraliku suhtumisega.

Kati Tuulis, Saku Gümnaasium

Kati Tuulis Foto: HTM

Kati on erakordne õpetaja – pühendunud, kaasav, innovaatiline, heatahtlik ja hooliv. Ta rakendab erinevaid aktiivõppe viise, valmistab kõik tunnid ette üldõpetuse meetodil ning kasutab töös läbivalt VEPA käitumisoskuste mängu metoodikat. Ta suunab lapsi ise enda õppimist jälgima ja hindama. Tundides vaheldub mitmekülgne õppetöö liikumispausidega.

Õpetaja Kati on väga salliv ja empaatiline - iga laps on talle armas. Ta suudab alati süveneda iga õpilase vajadustesse ning seletab kuniks laps aru saab. Ta tunneb kõiki oma klassi õpilasi põhjalikult, on paindlik ja kohanemisvõimeline.

Õpetaja Kati on pühendunud ning arutleb noorte õpilastega iga päev ühiskonnas oluliste teemade üle, pelgamata ka tõsiseid teemasid, nt pereliikme surm, sõda jms. Ta lõimib elulised teemad õppeainetega ning toob näiteid enda isiklikust elust. Samal ajal oskab õpetaja olla lapsemeelne ja mänguline, näidates, et õppimine saab olla lõbus ning nauditav.

Kati on teadlik õpetaja rollist ja mõjust õpilastele. Seega on ta eeskujuks viisakas suhtlemises, aktiivses osaluses ja tervislikes eluviisides. Hiljuti omandas Kati teise magistrikraadi ning näitas seeläbi õpilastele, et elukestev õppimine on äge.