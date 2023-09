Uue stipendiumiga saab maailma parima küberjulgeolekualase hariduse

Tehnoloogiainstituut SANS teatas täna Paller Cybersecurity stipendiumivooru käivitamisest. See on täielikult rahastatud rahvusvaheline stipendium, mis aitab täiendada küberturvalisuse alaseid oskusi. Stipendium on avatud taotlejatele Eestist, Lätist, Leedust, Moldovast, Poolast, Rumeeniast, Tšehhist ja Slovakkiast. Kõik kursused toimuvad inglise keeles.

Programm on kohandatud kõikidele õpilastele alates kogenud infoturbespetsialistidest kuni tehnoloogilise taustata inimesteni. Taotlejad saavad kandideerida ühele kahest stipendiumist.

New to Cyber Track on kursus, kus pole vaja varasemat tehnilist kogemust ja üliõpilased omandavad lõpetades küberturbe rakendusliku bakalaureuse kraadi.

Experienced Student Track on edasijõudnutele, kellel on bakalaureusekraad ja IT- või infoturbe kogemus. Kursus lubab õppijatel saada ühe kaheksast töökohapõhisest sertifikaadist või magistrikraadi infoturbe alal.

Stipendium katab kõik kursuse tasud, kursuse materjalid ja GIAC sertifitseerimise eksamid olenevalt sellest, kumba rada õpilased järgivad.

Kõik programmid sisaldavad mitut Global Information Assurance Certification (GIAC) sertifikaati, on saadaval 100% võrgus ja pakuvad valikut tellitavate või reaalajas seansside vahel.

Paindlikud kursused, mis on loodud töötavaid spetsialiste silmas pidades, võimaldavad läbida ühe kursuse korraga ja enamik neist lõpeb tööstusharu tunnustatud GIAC sertifitseerimiseksamiga. Praktiline võrguõpe, mille on välja töötanud küberturvalisuse valdkonnas praegu töötavad eliitspetsialistid, viib õppimise ekraanist kaugemale ja pakub põhjalikku küberturvalisuse asjatundja karjääri.

SANS-i instituudi asutaja Alan Palleri järgi nime saanud Palleri küberturvalisuse stipendium toetub tema pärandile visionääri ja küberjulgeoleku koolitajana ja elab edasi miljonites ära hoitud turvajuhtumites. Alan Paller suri 2021. aasta novembris 76-aastasena. SANS-i tehnoloogiainstituut on ainus kõrgkool, mis keskendub ainult küberjulgeoleku alasele haridusele.