Eesti hariduseksperdid koolitavad Ukraina ülikoolide kolleege

«Ukraina on olnud üks Eesti arengukoostöö prioriteetsetest sihtriikidest ligi 20 aastat ning haridus ja ettevõtlus on täna ühed kõige olulisemad sealse arengukoostöö valdkondadest,» kommenteeris Eesti delegatsiooni juht ning haridus- ja noorteameti rahvusvahelistumise osakonna peaekspert Ülle Must.