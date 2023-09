Õppurid hindavad tööandjatena enim LHV-d ja Apollo Groupi

Apollo Groupi personalijuht Kristiina Tinn märkis, et atraktiivse tööandja tiitel on suur tunnustus, mida Apollos hinnatakse väga kõrgelt. «Meie ligi 1500 apollokat on need, kes igapäevaselt aitavad kogu Apollo grupil olla uuendusmeelsem ja julgem. Usume, et just tänu sellele oleme juba aastaid kutsekooli õpilaste poolt valitud Atraktiivsete Tööandjate tabelis kõrgetele kohtadele. See on parim tunnustus ühele tööandjale. Me jätkame Apolloga seda teekonda, et pakkuda veelgi paremaid võimalusi ning olla silmapaistev.»