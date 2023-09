Mondo kogub annetusi Ukraina ja Liibanoni lastele 500 koolikoti jaoks

Mondo juhatuse liikme Triinu Ossinovski sõnul teab iga Eesti pere, kel on laps või lapsed kooli vaja saata, kui kulukas see on. «Kuid meil siin ei katke õnneks kellegi koolitee seetõttu, et perel ei ole võimalik pinalit või vihikuid soetada. Liibanonis ja ka Ukrainas, riikides, kus veel mõned aastad tagasi oli keskmisel perel võimalik kooliaasta alguses kõik vajaminev ise soetada, on olukord täna kahjuks muutunud,» rääkis Ossinovski.

Abi vajavad tuhanded lapsed

Tema sõnul vajavad praegu tuhanded pered tuge, et lapsed kooli saata. «Ja vähim, mida meie teha saame, on võtta koolikoti soetamise mure neilt ära ning toetada neid selles, et lapsed saaksid rahuliku südamega õppimisele keskenduda,» ütles Ossinovski.

Kampaaniaga toetab Mondo sel sügisel Ukrainas ja Liibanonis 500 algkooli last, neist 250 Ukrainas ja 250 Liibanonis. Tänu ühele heale algatusele on 157 lapse koolikotti Ukrainas juba koos, vaja on veel koguda raha 93 lapse õppevahenditeks. Ühe lapse koolikoti hind on Ukrainas 73 ja Liibanonis 20 eurot.

Annetamisvõimalused leiab Mondo veebilehelt https://mondo.org.ee/500-koolikotti-lastele/.