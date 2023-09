KONKURSS ⟩ Kellest saab aasta lasteaiaõpetaja?

Õpetaja Maie nakatab kõiki oma positiivse energia ja huumorimeelega. Ta on väga soe inimene. Seda õhkub temast nii kolleegidega suheldes kui ka dialoogis lapsevanematega, rääkimata oma väikestest hoolealustest. Sellega on ta pälvinud vanemate suure usalduse.

Maie on olnud mentoriks paljudele uutele õpetajatele, kes on Terakesse tööle tulnud.

Varje Andruse, Põltsamaa valla lasteaed

Varje on elurõõmus õpetaja, kes teeb tööd pühendunult, inspireerides lapsi, kaasates lapsevanemaid ning väärtustades kogemusõpet. Ta on tasandusrühma õpetaja, kes väärtustab iga lapse omapära, julgustades ja toetades lapse iseseisvust, algatusvõimet, eneseväljendust ja sotsiaalseid oskusi läbi loovate tegevuste. Ka erilised lapsed on lapsed, kellega saab kõike teha, kui lapse kõrval on usaldav täiskasvanu.