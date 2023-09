Haridustöötajate liit toetab ministri soovi õpetajate töötasu tõsta

Eesti Haridustöötajate Liit taotleb 2024. aastaks õpetaja palga alammääraks 1950 eurot, mis võrdub prognoositava Eesti keskmise töötasuga samal aastal.

«Toetame oma valdkonna ministrit palgatõusu tagamisel, sest olukord haridusmaastikul on süvenevalt halb,» rõhutas Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri. «Palkade külmutamine ei ole mõeldav. Poliitikud peavad aru saama, et õpetajad ei istu mugavustsoonis ning on valmis oma õiguste eest seisma, ka streikima,» lisas Voltri.

Haridustöötajad toovad esile, et õpetajate keskmine vanus aina kasvab, lisaks on juba iga viies õpetaja ilma nõutava kvalifikatsioonita. Vähene huvi õpetajaameti vastu noorte seas on suuresti tingitud ka konkurentsivõimetust töötasust võrreldes palkadega teistel kõrgharidust nõudvatel töökohtadel.