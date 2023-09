SA Postimehe Fond rahastab kuue ajakirjandustudengi haridusteed

Karoliina Vertjajeva lõpetas tänavu Tartu Ülikoolis ajakirjanduse eriala teise kursuse. Ta on omandanud ajakirjaniku oskuseid juba ETV-s, Tartu Postimehes ja Delfis. Ingrid Landeiro on seevastu valinud õpingukohaks Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi, kus tal on käimas kolmas aasta. Ühtlasi on Ingrid leidnud tee Postimehe loomingulisse kollektiivi.