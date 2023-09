Alar Karis rõhutas kogukondade suurt rolli hariduselus

Kui viimasel ajal on mitmed omavalitsused astunud vastu kogukonna soovile ja on sulgemas koole, siis reedel Põltsamaal Kesk-Eesti suurimat lasteaeda väisanud president Alar Karis märkis vastupidiselt, et just kogukondade huvi ja toetus on üks Eesti haridussüsteemi nurgakividest.