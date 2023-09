Kärdla koolipere alustab õppeaastat uues hoones

Kagadze sõnul majad üksi ei õpeta, kõige tähtsamad on inimesed, kes selles koolis toimetavad. Seda sõnumit kannab ka Kärdla kooli luuletus poetess Ave Alavainu sulest – kooli nägu pole see, mis ees, vaid hoopistükkis see, mis kooli sees.

«Õpilased on need, kellele usaldasime koolimaja avamisel lindi lõikamise. Tegemist on noortega, kes on pärjatud «Hea eeskuju» tiitliga. See on tunnustus, mida jagame igal kooliaastal nendele õpilastele, kelle on välja valinud oma klassikaaslased. Nad kannavad oma käitumise ja olemisega kooli kolme põhiväärtust – on sõbralikud, loovad ja õpihimulised,» rääkis direktor.