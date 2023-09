Narvas alustab tänavu esmakordselt kooliteed 475 last

Algav õppeaasta on Narvas eriline: tööd alustavad kaks uut riigigümnaasiumi, samal ajal on neli munitsipaalkooli saanud põhikooli staatuse. Narva Keeltelütseum jätkab täistsüklikoolina.

Eriline on algav õppeaasta nii uuenduste ja ümberkorralduste, aga ka uute suurte väljakutsete tõttu – tuleval aastal on koolide ja lasteaedade väljakutseks eesti õppekeelele üleminekuks ettevalmistumine, mille oluline samm on iga haridusasutuse individuaalne üleminekukava, millised valmivad detsembrikuuks.