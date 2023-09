Kärpeplaanidele kindel «ei»: õpetajad on palga nimel valmis survemeetodeid kasutama

«Õpetajate puudusest kirjutatakse ja räägitakse pidevalt, üks põhjus on ka konkurentsivõimelise palga puudumine,» rõhutas Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri. «Seega, praegused signaalid valitsuselt nii kärbete kui ka palkade külmutamise osas on äärmiselt muret tekitavad! Me hindame küll haridusministri soovi eelarvest lisaraha saada, kuid vajadusel oleme oma õiguste eest valmis seisma ka kollektiivsete survemeetoditega,» lisab Voltri.