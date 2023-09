Solaride saab pärast päikeseautode MMi uue tegevjuhi

Leifi sõnul on tema aeg Solaride’i tegevjuhina ümber saamas, kuna organisatsioon on jõudnud järgmisse arenguetappi ja vajab kolmandal hooajal teist tüüpi juhtimist. «Kes mind tunneb, teab, et olen hingelt algataja, käivitaja, väljakutsete otsija. Solaride on saanud piisavalt küpseks, seega tunnen, et on õige aeg anda teatepulk järgmistele eestvedajatele, kes suudavad loodut hoida ja järgmisele tasemele viia.»