Urmas Viilma: unistuste koolis õpetatakse nägema ka südamega

«Igal aastal 1. septembril, teadmiste päeval, tuleb kümnetel tuhandetel Eestimaa lastel asuda tegelema nii maateaduse kui ajaloo, aga ka matemaatika ja grammatikaga. Osa lastest asub kooliteele esimest korda, teistele on see tee teadmiste varasalve juurde juba varasematest aastatest tuttav,» märkis Viilma.

Tema sõnul on teadmiste päeval oluline rääkida teadmistest, kõigest, mida saab õppida hindama ja mõõtma oma viie meelega ja meelde jätma Loojalt kingiks saadud vaheda mõistusega. «Eesti unistuste kool on koht, kus luuakse tingimused just teadmistepõhise hariduse omandamiseks. Minu unistuseks on aga kool, kus aritmeetika ja grammatika kõrval õpivad õpilased nägema mitte ainult silmadega, vaid ka südamega. Et taevasse vaadates ei näeks me seal mitte ainult planeete, tähti ja udukogusid, vaid oskaksime näha sedagi, mida teleskoobiga näha ei saa,» rääkis Viilma.