Turvalisuse tagajate read täienevad 400 uue õppuriga

Sisekaitseakadeemia rektor Kuno Tammearu sõnum ministritele ja peadirektoritele on, et meie kohustus on teha praegu olulisi ja tarku otsuseid, et saaksime tulevastele siseturvalisuse tagajatele pakkuda kaasaegseid õppimise, harjutamise ja olmevõimalusi, sest ilma selleta on neil väga raske vastata tuleviku ootustele. «Täna me kahjuks ei suuda kõiki vajalikke tingimusi tagada. Aga olen kindel, et iga haridusse pandud sent toob euro tagasi, siin kulutatud sekund toob tagasi tunni ning üks akadeemiasse õpetama tulnud hea spetsialist toob Eestile tagasi vähemalt 100 head turvalisuse loojat,» jagab Kuno Tammearu tarkuseterasid uuel õppeaastal.