Reedel algaval õppeaastal avavad uksed viis uut riigigümnaasiumi

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallase sõnul aitab koolipidamise ülevõtmine parandada kvaliteetse eestikeelse hariduse kättesaadavust ning tagada sujuvam eestikeelsele õppele üleminek. «Riigi roll on eelkõige gümnaasiumihariduse pakkumine, kuid Ida-Virumaa põhikoolide riigikoolide võrgustikku toomine aitab piirkonnas eestikeelsele õppele üle minna,» sõnas minister.

Fookuses on eestikeelne haridus

Alates 1. septembrist on Sillamäe Eesti põhikooli, Sillamäe gümnaasiumi, Lüganuse kooli, Kiviõli 1. keskkooli ning Kiviõli Vene kooli pidajaks haridus- ja teadusministeerium. Ülevõtmise leping sõlmiti omavalitsuste ja ministeeriumi vahel kevadel. Koolide ülevõtmise eesmärgiks on toetada Ida-Virumaa eestikeelsete koolide elujõudu ning vene õppekeelega koolide üleminekut eestikeelsele õppele. Ministeerium on juba varasemalt investeerinud teistesse Ida-Virumaa suurematesse keskustesse - Narva, Jõhvi ja Kohtla-Järvele.