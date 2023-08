INTERVJUU ⟩ Koolijuht: me pingutame kogu väest, kuid tõsine hariduskriis on juba päral

Viimastel aastatel rajatud riigigümnaasiumid on korraldanud Eesti haridusmaastikul väikese revolutsiooni. 1. septembril alustab Tallinnas veel kolm sellist gümnaasiumi – Pelgulinna, Mustamäe ja Tõnismäe oma. Need on suured omanäolised koolid, kuhu haridusministeerium on palganud uuendusmeelseid inimesi. Ütle, kas oled kuulnud ka nurinat nii-öelda vanadelt tegijatelt, et innoveerige, kui tahate, aga küll aeg viib teid tagasi vanadele ja läbiproovitud rööbastele?

Ivo Visak ütleb, et õpetajad on väga pühendunud ja annavad endast parima, kuid madal palk ja suur koormus peletab noori haridushuvilisi koolist eemale ja kurnab kogenud pedagooge. Foto: Sulev Lange

Me oleme enda mugavuse ohvrid. Mitte ainult täiskasvanud inimeste, vaid ka noorte puhul on tunda, et harjumuspärasus on mugavam. Muutuse loomine on pikk ja väsitav protsess. Igasuguse muutuse läbimine haridussüsteemis, isegi kui me teame, et see on tulevikuks kasulik ja vajalik, on valus.

Ühiskonnas on uusi vajadusi ja vaja on uusi lähenemisi. Hariduspsühholoogia on 30 aasta jooksul edasi arenenud. On viise, kuidas teha niimoodi, et muutuste läbimisega me säästame õpetajat rohkem, õpetaja on oma töös efektiivsem, õpilane põleb vähem läbi ja tema õppimistee koolis on rohkem selline, mis annab kasu edasisel haridusteel.

Mis on Saaremaa gümnaasiumis sellist, mida mujal õppijatel ei ole?