Eestikeelne haridus saab 46 miljoni euro suuruse rahasüsti

Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas märkis, et uus programm aitab ehitada ühtset Eestit, kus eesti keele oskus annab kõigile inimestele võimaluse ja vabaduse osaleda aktiivselt ühiskonnaelus. Kasutame Euroopa Liidu raha arukalt ja toetame eesti keelest erineva emakeelega lapsi, õpilasi ja täiskasvanuid nende keeleõppe teekonnal. Eestikeelsele haridusele üleminekul on võtmetähtsusega vajaliku keeleoskusega õpetajate olemasolu, mistõttu on programmi üks kaalukatest tegevustest haridustöötajate riigikeele õpe.»

Programmi «Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine» peamine elluviija on Eesti Keele Instituut (EKI). EKI direktor Arvi Tavast kinnitas, et instituut on teinud põhjalikku eeltööd ja selle taustal on selge, et eesootav väljakutse on suur ja aukartust äratav. «Kuid ma olen sügavalt veendunud, et just meie meeskond, oma professionaalsuse ja Eesti Keele Instituudis paikneva keeletehnoloogia kompetentsiga, on võimeline programmis seatud eesmärgid täitma,» ütles Tavast.