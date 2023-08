Tallinna munitsipaalkoolides asub tänavu õppima 48 700 õpilast

Tallinna haridusameti prognoosi kohaselt läheb munitsipaalkoolide esimestesse klassidesse tänavu 3862 õpilast. Kooliminejate arv on veidi suurenenud, seda peamiselt Ukraina õpilaste arvelt. Kümnendatesse klassidesse läheb ligikaudu 3620 õpilast, mis on eelmise aastaga võrreldes ligikaudu 100 õpilast vähem – see on tingitud eeskätt riigigümnaasiumide avamisest Tallinnas.

Gümnaasiumiastmes tervikuna õpib prognoositavalt 10 350 noort. Täpsed õpilaste arvud selguvad 10. septembriks, kui koolid on sisestanud andmed infosüsteemi EHIS.

Ukraina lapsi on Tallinna munitsipaalkoolides veidi üle 2180. Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi Räägu filiaalis on 420, vene õppekeelega koolides 935 ja eesti õppekeelega koolides ligi 830 Ukraina last. Räägu kool jätkab ka algaval õppeaastal tööd kuueklassilisena, sügisel avatakse seal koguni kolm 1. klassi. Kevadel 6. klassi lõpetanud lapsed saavad õpinguid jätkata Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi Vabaduse Koolis, seda kuni gümnaasiumi lõpuni.

«Soovin kõigile õpilastele õnnelikku õppeaastat, kus iga päev pakuks võimalust saada teada midagi uut ja põnevat ning tunda rõõmu oma saavutustest. Õpetajatel ja lapsevanematel jätkugu rõõmsat meelt ja kannatlikkust toetades lapsi nende kooliteel, et see aasta oleks täis toredat koos kasvamist,» ütles abilinnapea Andrei Kante.

Kante lisas, et kuna kooliaasta algus toob kaasa arvestatava koormuse pere eelarvele, soovib linn anda oma panuse laste toetamisse. «Kuni 19aastastele õppuritele maksab linn õppeaasta alguse toetust. Esimesse klassi astuja saab ranitsatoetust 320 eurot ning 2.–12. klassi ja kutsekooli õpilased 75 eurot. Loodan, et see tuleb kasuks, eriti kui kooli läheb perest mitu last,» ütles abilinnapea.

Alaealise lapse eest esitab taotluse lapsevanem, alates 18. eluaastast teeb seda noor ise. Toetuse taotlusi saab esitada 13. septembrist kuni 30. novembrini Tallinna iseteeninduskeskkonnas.