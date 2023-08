TalTechi uued tudengid alustavad õppeaastat orienteerumisega ülikooli linnakus

«Selle aasta TalTechi Avalöögi Orienteerumine tõotab tulla veelgi suurem ja ägedam kui varem. Kokku on oodata osalema üle 1100 rebase, rohkem kui 25 tudengiorganisatsiooni ning kümme koostööpartnerit. Päev on korraldatud TalTechi rebastele, et nad saaksid tutvuda linnakuelu, tudengielu ja oma kursusekaaslastega,» ütles Anna, kes juba teist aastat Avalöögi Orienteerumist korraldab.