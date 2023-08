Koolide kaasav eelarve annab avapaugu kodanikuks sirgumisel

Lisaks päriselulisele demokraatiakogemusele saavad õpilased arendada digipädevusi (e-hääletus), praktiseerida projektijuhtimist, omavahelist koostööd, eelarve koostamist, kommunikatsiooni ja muid ülekantavaid oskusi. Mis peamine noored saavad eduelamuse ning projekti lõpuks on olemas reaalne silmaga nähtav ja käega katsutav tulemus. Kuidas on noored koolielu parandanud? Ellu viidud ideede hulgas on olnud näiteks pisiloomaaed küülikutega, poksikott jõusaali, hügieenitarvete kapid tüdrukutele, koolistaadioni remont, lauatennise ja õhuhoki lauad, kevadballi korraldamine ja palju muud, millega saab tutvuda leheküljel demokraatia.rahvaalgatus.ee.

Lause «Vau, ma ei teadnudki, et õpilastel on koolielu parandamiseks nii palju ideid», mida oleme ajurünnakutel õpetajate käest sageli kuulnud, ning mitmel juhul sadadesse tõusnud hääletusest osavõtt (praegused rekordid on 574 häält Narva Pähklimäe gümnaasiumis ja 538 häält Tallinna Läänemere gümnaasiumis) näitavad, et huvi on kooliperel olemas.