Ida-Viru lasteaiad saavad eestikeelsele haridusele üleminekul tuge

Programmi «Väärtuspõhise hariduskultuuri kujundamine kohalikus omavalitsuses eestikeelsele haridusele ülemineku toetamiseks» raames loovad kaheksa Ida-Virumaa omavalitsust ja programmi valitud lasteaiad eestikeelsele haridusele üleminekuks tegevuskava, mille keskmes on ühise väärtuskultuuri kujundamine.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht Mari-Liis Nummerti sõnul on avasündmuse eesmärk nii omavaheline tutvumine kui ka sissejuhatus väärtuste, väärtuskasvatuse ja -arenduse teemavaldkonda. «Teadlik väärtuskasvatus aitab kaasa iga lapse heaolu toetamisele. Kuna lapse väärtused kujunevad keskkonnas, mille osa on nii kodu, lasteaed kui ka kogukond, on oluline ühine väärtusbaas. Seetõttu võtame oma aruteludes fookusse, mis kasu võiks iga lasteaed ja asutusepidaja väärtusarendusega tegelemisest saada,» rääkis Nummert.